O setor do alojamento turístico deverá ter registado 500,5 mil hóspedes — uma quebra de 81,7% — e 1,1 milhões de dormidas — menos 85,1% do que no ano passado, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Ainda assim, é uma ligeira melhoria face aos números do mês anterior, quando se registaram quebras face ao ano anterior de 94,2% e 95,3%, respetivamente.

A grande diferença verifica-se nas dormidas de residentes, que caem 59,8% (apesar de tudo, menos mau do que a queda registada em maio, de 85,9%). As dormidas de não residentes continuam pelas ruas da amargura, com uma quebra de 96,0% face ao mesmo mês do ano passado, muito próximo dos valores registados em maio (-98,4%).

Os dados do INE mostram que junho teve ainda quase metade (45,2%) dos estabelecimentos de alojamento turístico encerrados ou sem movimento de hóspedes.

Um questionário adicional feito em junho e julho, permite ainda ao gabinete de estatísticas concluir que 62,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico que responderam (representando 78,6% da capacidade de oferta) indicaram que a pandemia “motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de junho a outubro de 2020, maioritariamente dos mercados nacional e espanhol”.

Em atualização