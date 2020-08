A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta terça-feira as datas propostas para o início das próximas temporadas das competições profissionais de futebol em Portugal. Em comunicado, o organismo adiantou que a Segunda Liga arranca no fim de semana de 13 de setembro, sendo que a Primeira Liga tem início uma semana depois, a 20 de setembro.

Quer isto dizer que o Campeonato vai recomeçar quase dois meses depois do término oficial da temporada 2019/2020, naquele que será um período de paragem menor do que o habitual mas uma data de arranque mais tardia do que o normal, fruto da reformulação da época que agora acabou. O sorteio da Primeira Liga está marcado para o dia 28 de agosto, assim como o da Segunda Liga, algo que já tinha sido avançado pela Liga esta segunda-feira.

No comunicado, a Liga ressalva ainda que ambas as datas carecem ainda de ratificação por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Por saber, até por incerteza face às decisões governamentais que serão ainda tomadas até lá, fica a possibilidade de ambas as competições já recomeçarem com a presença de público nos estádios, mesmo que com lotação reduzida.

A decisão surge numa altura em que ainda está pendente a decisão sobre a descida do V. Setúbal e do Desp. Aves ao Campeonato de Portugal, por não cumprirem os requisitos necessários para a inscrição nas competições profissionais — num leque de incumprimento que vai desde dívidas à estrutura jurídica e societária, critérios de transparências, existência de um programa de estabilidade económica e financeira, prestação de contas e relatórios e estrutura de gestão.

O V. Setúbal entregou esta segunda-feira um recurso no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, de forma a contestar a decisão. Já o Desp. Aves não recorreu, estando praticamente confirmada a despromoção do clube ao Campeonato de Portugal: o que significa, paralelamente, que o Portimonense vai manter-se na Primeira Liga na próxima temporada e que o Casa Pia e o Cova da Piedade ficam na Segunda.

Leia, na íntegra, o comunicado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional:

“A Liga Portugal informa que já são conhecidas as datas de arranque das edições 2020-21 da Liga NOS e da LigaPro.

O pontapé de saída das competições profissionais está, assim, agendado para o fim-de-semana de 13 de setembro, com o arranque da LigaPro, enquanto que as emoções da Liga NOS regressam no fim-de-semana seguinte, de 20 de setembro.

De referir que estas datas carecem, ainda, de ratificação por parte da Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”.