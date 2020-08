Começam a surgir nas redes sociais os vídeos e fotografias que testemunham as explosões que dizimaram parte da zona portuária de Beirute, capital do Líbano, e fizeram “um número elevado de feridos”. As imagens mostram grandes plumas de fumo que cobrem a cidade e o impacto que destrói todos os prédios que atinge.

Veja as imagens aqui em baixo e na fotogaleria.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

INFO: Enorme explosão num dos portos da capital do Líbano ????#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/Iu1vl33CKL — Pedro Fernandes (@DJ_PRMF) August 4, 2020

se liga na explosão em Beirut pic.twitter.com/qpXlwRPJu2 — predro caus (@_pedrocaus) August 4, 2020