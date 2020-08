A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Comissão Europeia aprovou o Banco Português Fomento (BPF) proposto por Portugal, um projeto que tem como objetivo promover a economia portuguesa. O Banco do Fomento nasce de fusão de três instituições: a Instituição Financeira de Desenvolvimento, a PME Investimento e a sociedade de garantia mútua, SPGM, e arranca com um capital de 255 milhões de euros totalmente detido pelo Estado.

O BPF vai atuar para colmatar as falhas no mercado bancário e terá como principal finalidade atribuir financiamento a projetos de inovação e desenvolvimento, a infraestruturas sustentáveis e investimentos social, bem como a projetos para aumentar a competitividade das empresas portuguesas e, ao mesmo tempo, incentivar investimentos do setor público.

O projeto foi avaliado no quadro das ajudas de Estado e a Comissão Europeia concluiu que o BPF é uma solução “adequada e proporcional” para fornecer financiamento adicional às empresas e aos projetos que sem este recurso ficariam subfinanciadas devido a falhas de mercado.

O Banco do Fomento, acrescenta a Comissão, irá implementar salvaguardas para assegurar que a sua atuação como instituição apoiada pelo Estado não irá afastar instituições financeiras privadas. O Banco do Fomento é um projeto antigo ainda do Governo de Passos Coelho, mas a sua execução ficou até agora aquém do pretendido pelos seus promotores. O projeto ganhou um novo fôlego com o ministro Siza Vieira, já no segundo Governo socialista, sobretudo como parte do pacote de medidas à crise económica.