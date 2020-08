A tecnologia não pára de evoluir, pelo que em breve vão ser muitas as empresas que irão propor carros voadores a quem pretenda uma nova forma de se deslocar, fazendo uma pequena parte da viagem por estrada e a restante pelo ar. Mas não é fácil conceber um automóvel voador que consiga respeitar o mesmo nível de exigências a que estão obrigados todos os veículos que circulam na via pública, tanto em matéria de segurança – ao nível das estruturas deformáveis, por exemplo –, como em termos de emissões poluentes, caso recorram a motores de combustão.

Para que a situação possa evoluir, é necessário locais em que este tipo de automóveis com asas e capacidade de voar sejam autorizados a deslocar-se. E foi exactamente neste sentido que New Hampshire, o estado norte-americano entre Boston e a fronteira com o Canadá, deu uma ajuda importante, ao aprovar uma lei que permite aos carros voadores deslocarem-se por estrada, com a condição de não a utilizarem para descolar ou para aterrar.

A nova lei, conhecida como Lei Jetson, prevê que os proprietários destes carros com asas possam viajar por estrada entre os aeroportos e os locais de destino. Ao que tudo indica, a lei exige placas de matrícula normais, similares aos veículos de quatro rodas, mas não a aprovação com distinção do mesmo tipo de crash-tests e sistemas de segurança exigidos aos automóveis convencionais.

Resta agora ver se os fabricantes de carros voadores, especialmente os mais avançados no desenvolvimento dos seus veículos, aproveitam a oportunidade para propor no estado norte-americano serviços que permitem testar os automóveis com asas em condições reais de utilização. As marcas mais avançadas neste domínio parecem ser a Terrafugia, a PAL-V Liberty, a Samson Switchblade e a Transition.