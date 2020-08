Um dia depois de, com um amigo, ter retirado do caixote do lixo de um supermercado comida suficiente para um dia, o DJ português Van Breda resolveu fazer nova incursão pelos estabelecimentos da zona — e à segunda gravou tudo. “Hoje fomos fazer uma ronda e percebemos infelizmente que muitos sítios têm os seus caixotes do lixo trancados à chave“, conta no vídeo que entretanto partilhou no Instagram, já foi visto mais um milhão de vezes e está a gerar indignação nas redes sociais.

“Por descargo de consciência decidimos voltar ao sítio onde ontem, de alguma forma, fomos felizes, e eu vou-vos mostrar qual foi o resultado. É literalmente assustador”, diz para a câmara, antes de focar uma mesa repleta de embalagens de fruta e vegetais e de passar depois para três gigantescos sacos cheios de pão. “Isto tudo que está aqui foi apanhado, foi desinfetado e está embalado e acaba o prazo hoje”, faz ainda questão de frisar.

À Rádio Observador, Hunter Halder, o americano que em 2011, desempregado, resolveu pegar na bicicleta e percorrer os caixotes de lixo de restaurantes de Lisboa à procura de comida para doar às pessoas com fome e que acabou a criar a Refood, não se mostrou surpreendido com as imagens: para as empresas portuguesas, explicou, este será um problema recorrente.

A população está mais consciente do desperdício alimentar do que as empresas, garantiu, pedindo mais competências para a ASAE e admitindo que uma lei que penalize os supermercados que coloquem no lixo os produtos em fim de validade, em vez de os doarem, poderá ajudar a resolver o problema.

Já a investigadora Iva Pires, autora de um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre desperdício alimentar, também à Rádio Observador, chamou a atenção para a complexidade do processo de doação de alimentos e pediu uma legislação mais flexível, “que vá ao encontro das necessidades de todos os atores sociais”, para ajudar a combater a situação.

No fim, deixou um alerta: “Hoje em dia é mais fácil deitar comida para o lixo do que doá-la”.