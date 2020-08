Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de várias explosões, uma das quais de grandes dimensões, que atingiram esta terça-feira a capital libanesa de Beirute. Uma espessa nuvem de fumo cobriu a cidade e a zona portuária da cidade ficou completamente destruída. Há ainda “um número elevado de feridos”, confirma o ministério da saúde do Líbano, Hamad Hassan.

O repórter da Al Jazeera indica que a grande explosão ocorreu numa zona de armazéns onde haveria um grande depósito de material pirotécnico. “A força da explosão foi enorme. Há pânico nas ruas e vidros por todo o lado”, relata Zeina Khodr.

Uma testemunha da explosão relatou nas redes sociais o que viu: “As janelas partiram-se no nosso prédio. Há colunas de fumo cor de rosa aqui perto. Senti duas explosões como um terremoto, no início. Segundos depois, senti uma enorme onda de choque”.

Após uma série de explosões mais pequenas, que agitaram a capital libanesa e lançaram uma grande pluma cor de rosa junto ao porto de Beirute, uma grande explosão criou uma coluna de fumo em forma de cogumelo na região. Momentos depois, o impacto começou a espalhar-se pela cidade, destruindo por completo todas as infraestruturas que encontrava pelo caminho.

De acordo com os relatos de Maya Gebeily, correspondente da Agence France-Presse (AFP), há hospitais a recusar receber mais vítimas das explosões por já estarem completamente cheio; e outros demasiado danificados para atenderem os doentes em segurança.

Following the explosion in #Beirut, several hospitals have been destroyed, at a time when COVID-19 cases exceed 5,000 today. #Lebanon pic.twitter.com/PKiOEcOiew

