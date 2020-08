Um ano e três meses depois do enfarte, um ano e três meses depois de jogar pela última vez, semanas depois de se saber que vai regressar ao Real Madrid para ser assessor de Florentino Pérez e poucos dias depois de conquistar o último troféu pelo FC Porto, Iker Casillas anunciou oficialmente a decisão que pairava desde maio do ano passado. Num post no Instagram, o guarda-redes espanhol anunciou o final da carreira, numa carta que termina com os emblemas do Real Madrid, do FC Porto e da Federação Espanhola de Futebol, em representação da seleção.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

“O importante é o caminho que percorres e as pessoas que te acompanham, não o destino onde te levam. Porque isso, com trabalho e esforço, chega sozinho. E acho que posso dizer, sem dúvidas, que foram o caminho e o destino sonhados”, escreveu Casillas na legenda que acompanha a longa carta de despedida, onde começa por dizer que “chegou o momento de dizer adeus”.

“Hoje é um dos dias mais importantes e talvez mais difíceis da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus. O meu percurso no mundo do futebol começou há 30 anos. Tem sido um caminho longo e como todos os caminhos teve momentos bons e menos bons, alegrias mas também tristezas. Neste momento da minha vida e com perspetiva, posso dizer sem lugar para dúvidas que valeu a pena”, continua o guarda-redes, que recorda em seguida os primeiros passos que deu no futebol, nos “campos de terra” de Móstoles, a zona de Madrid onde cresceu, até chegar ao Santiago Bernabéu e ao Dragão.

Casillas garante que este é “um dia difícil mas não um dia triste” e agradece à família, à mulher e aos filhos, antes de dedicar algumas palavras aos dois clubes que representou. “Aos meus clubes: ao Real Madrid, onde passei toda uma vida, onde me educaram, onde me fizeram e me viram crescer, por me introduzirem os seus valores e, em definitivo, por ser aquilo que sou; ao FC Porto, por me terem acolhido como acolheram, por me ensinarem a ver as coisas de outro ângulo, por me darem a oportunidade de conhecer bem um clube e uma cidade pela qual me apaixonei e que sempre levarei no meu coração. Vão sempre fazer parte de mim”, acrescenta o espanhol, para depois deixar agradecimentos aos presidentes dos merengues e dos dragões, aos colegas de equipa, aos adeptos e aos adversários, antes de deixar o adeus final — e o mais importante.

“Sobretudo, obrigado ao futebol por me ter permitido fazer parte dele, por ser um desporto maravilhoso, por me permitir viver uma vida cheia de paixão e emoções. Por me dar momentos de felicidade e por me fazer crescer como desportista e como pessoa. Por me dar a oportunidade de conhecer e partilhar momentos com tantas e tantas pessoas incríveis. Em definitivo, obrigado por me teres dado tudo”, diz Casillas, referindo depois que este não se trata de um “ponto final” e que “a viagem não acaba aqui”. “Hoje deixo para trás esses três ferros que me viram crescer como guarda-redes, os que em cada momento me colocaram no meu sítio e me obrigaram a manter os pés na terra, esses três ferros a que tanto devo e que de certeza que vou sentir saudades. E ali também vos deixo a vocês, minhas fiéis aliadas, ali também deixo as luvas”, termina o espanhol, que no passado sábado levantou em conjunto com o capitão Danilo o troféu da Taça de Portugal conquistado pelo FC Porto.

(em atualização)