A explosão de Beirute parou o mundo, interrompeu momentos e destruiu vidas, mas numa casa devastada pelo impacto a música não parou. Rodeada de destroços da sua própria habitação, uma mulher idosa continuou a tocar ao piano – uma forma de, nas palavras da sua neta, “superar a dor”, segundo a ABC News que divulgou o vídeo. Nele, é possível ver a idosa sentada ao piano da sua casa na capital libanesa parcialmente destruída a tocar “Auld Lang Syne” – uma momento que lembra a cena do filme Titanic em que os músicos continuaram a tocar enquanto o barco afundava.

A grandmother played "Auld Lang Syne" on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was "pushing through her pain" in a moment she described as "beauty from ashes." https://t.co/voGycIFENh pic.twitter.com/9d7rGFQyIT

— ABC News (@ABC) August 5, 2020