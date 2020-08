Para uns, o Grupo Volkswagen não parece estar a acertar no conteúdo ou na forma dos seus anúncios, já outros consideram que os germânicos dão demasiada atenção às redes sociais e às caixas de comentários. Mas a realidade é que, cerca de dois meses após a Volkswagen ter retirado um anúncio à 8ª geração do Golf, acusado de ser racista, agora é a vez de a Audi estar associada a um anúncio que promove a insegurança e exploração de uma imagem sexualmente sugestiva de uma criança.

No anúncio em causa é possível ver uma criança, que aparenta rondar os 5 anos, encostada à frente de um Audi RS4, um dos modelos familiares desportivos da marca. A criança tem um ar adorável, como todas as crianças, e o Audi tem um aspecto agressivo, como é habitual nas versões mais possantes de qualquer construtor.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020

A campanha foi difundida através do Twitter no domingo, associada à frase “Lets your heart beat faster – in every aspect” (“Deixe o seu coração bater mais depressa – em todos os aspectos”). Mas o anúncio, que poderia situar-se algures entre o interessante ou o aborrecido para a maioria das pessoas, que habitualmente gostam de crianças e de carros, gerou controvérsia e muitos comentários críticos.

We hoped we could convey these messages, showing that even for the weakest traffic participants it is possible to relaxingly lean on the RS technology. That was a mistake! Audi never intended to hurt anyone’s feelings. (2/3) — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020

Uns acusaram o anúncio de ser “inseguro”, por a criança estar à frente do carro numa posição que a tornaria dificilmente visível pelo condutor. Mas mais estranho foi o segundo tipo de acusações a que a publicidade ao RS4 deu origem, com a Audi a ver-se acusada de estar a explorar uma criança com imagens “sexualmente explícitas”, o que deu origem a que os “opinadores de serviço” às redes sociais se atacassem até entre si.

We sincerely apologize for this insensitive image and ensure that it will not be used in future. We will also immediately examine internally, how this campaign has been created and if control mechanisms failed in this case. (3/3) — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020

Apesar do anúncio parecer normal e tão inócuo como tantos outros que diariamente são divulgados pela televisão e pelos restantes meios de comunicação, a confusão que despoletou foi, mais uma vez, considerada excessiva para uma marca do Grupo Volkswagen, tendo a Audi optado por retirar a campanha.

A marca dos quatro anéis ainda alegou que o Audi RS4 estava equipado com mais de 30 sistemas de assistência à condução, incluindo a travagem de emergência que evita o atropelamento de peões, mas de nada serviu. No final, acabou a pedir desculpa e a classificar o anúncio de “insensível”, deixando a promessa que iria estudar internamente o assunto para garantir que não volta a acontecer. Na essência, as mesmas palavras que a Volkswagen utilizou meses antes.