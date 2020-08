O Bloco de Esquerda (BE) anunciou esta terça-feira que vai apresentar uma iniciativa legislativa para integrar na Administração Pública os assistentes operacionais precários das escolas.

Numa declaração enviada à agência Lusa, a deputada Joana Mortágua começa por dizer que, “no momento em que a escola pública precisa mais do que nunca de investimento e de recursos humanos”, o Governo, liderado pelo socialista António Costa, “não esclarece o que é que pretende fazer aos contratos de mais de mil assistentes operacionais que estão precários na escola pública desde 2017”.

Estes trabalhadores foram contratados a título precário com a desculpa de que não correspondiam a necessidades permanentes do sistema”, salienta a parlamentar do Bloco, notando que a “verdade é que foram contratados e renovados, ano após ano, porque fazem falta na sua escola”.