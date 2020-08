A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Ao longo das 24 horas de esta terça-feira, foram detetadas em Portugal pelas autoridades de saúde mais 167 infeções com SARS-CoV-2, o vírus que pode causar a doença Covid-19. Das 167 infeções, 116 — aproximadamente 69% — foram detetadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela pandemia desde o desconfinamento. Há ainda registo de mais uma morte, de um homem que tinha entre 50 e 59 anos.

Estes são alguns dos dados de maior relevo de mais um boletim diário sobre a evolução da Covid-19 em Portugal, divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral da Saúde (DGS).

A notícia mais positiva passa, contudo, pela redução do número de pessoas internadas no país devido ao novo coronavírus: à meia-noite estavam hospitalizadas em Portugal 384 pessoas com Covid-19, menos 17 do que as 401 contabilizadas 24 horas antes.

Também o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI) diminuiu: de 44 à mesma hora do dia anterior, baixou para 41. Ou seja, entre novas entradas e saídas — por recuperação ou óbito —, há uma evolução positiva de menos três pessoas em UCI.

Para estes dados terá contribuído o aumento no número de infetados que foram dados como clinicamente recuperados. Nas últimas 24h, os dados apontam que 247 pessoas tenham superado a doença em Portugal.

Ao todo, as autoridades de saúde detetaram já 51.848 casos de infeção em Portugal com o novo coronavírus desde a chegada da pandemia ao país. Já o número de pessoas infetadas com o vírus que morreram em Portugal passa agora a ser de 1.740, com o óbito de esta terça-feira.

Mais um dia com menos de 200 infeções. Alentejo contrasta com Centro e Sul

O número de infeções nas últimas 24 horas no país, 167, aumenta face aos últimos dois dias — segunda-feira (com dados referentes a domingo) tinham sido reportadas 106 novas infeções e na terça-feira (com dados referentes a 2ª) 112 —, mas mantém-se abaixo do limiar das 200 infeções diárias, como tem acontecido ao longo de toda a semana.

O aumento do número de infetados explica-se, em boa parte, pelo número de novas infeções detetadas pelas autoridades de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra 116 (69%) dos 167 novos casos. Somadas, as restantes regiões de Portugal Continental e ilhas reportaram um total de 51 infeções ao longo das últimas horas.

A segunda região do país com maior número de habitantes, a região Norte, concentrou 38 das 167 infeções reportadas nas últimas 24 horas em Portugal — é a segunda região nacional com mais casos novos em termos absolutos, tendo registado porém um aumento percentual de casos moderado, de 0,2% (metade do que se registou em Lisboa e Vale do Tejo).

Na região Centro foram detetados mais três casos confirmados de infeção com o novo coronavírus e na região Sul foi detetado “apenas” mais um infetado, apesar de este ser um destino muito procurado para turismo interno ao longo do mês de julho.

Inversamente ao que aconteceu nas regiões Centro e Sul do país, no Alentejo (também muito procurado para turismo interno) há um aumento significativo de casos, de 0,9%, correspondente em termos absolutos a mais sete infeções detetadas em 24 horas.

Fora do território continental, quer Açores quer Madeira reportaram um novo caso confirmado de infeção.

Mais uma vítima mortal com menos de 60 anos

A partir do boletim divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral da Saúde, é possível afirmar que a vítima mortal — doente com Covid-19 — de esta terça-feira foi um homem com entre 50 a 59 anos, da região de Lisboa e Vale do Tejo. São agora 56, de um total de 1.740 óbitos, as vítimas mortais infetadas com Covid-19 em Portugal que tinham entre 50 e 59 anos.

Até aos 30 anos, há dois óbitos registados em Portugal, de um homem e de uma mulher, ambos com entre 20 e 29 anos. O número de mortes duplica na faixa etária dos 30 aos 39 anos — quatro, um homem e três mulheres — e cresce mais significativamente na faixa etária dos 40 aos 49 anos, com dez homens e dez mulheres a morrer infetados com o SARS-CoV-2.

O número de óbitos é porém mais significativo nas faixas etárias dos 60 aos 69 anos (155) mas sobretudo dos 70 aos 79 (338) e acima dos 80 anos (1.065).