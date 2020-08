A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aplicou uma coima de 33 mil euros à Iberdrola com pagamento de compensações aos consumidores no valor de 800 euros pela mudança de comercializador sem autorização dos mesmos.

A ERSE condenou a Iberdrola ao pagamento de uma coima de cerca de 33 mil euros com pagamento de compensações aos consumidores afetados no valor de 800 euros, por ter procedido à mudança de comercializador sem a autorização expressa dos mesmos e interrupção do fornecimento de eletricidade, em casos não excecionados ou permitidos por lei”, indicou, em comunicado, o regulador.