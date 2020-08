O maquinista do Alfa Pendular que na sexta-feira chocou com uma máquina que circulava na Linha do Norte continua internado na Unidade de Medicina Intensiva dos Hospitais da Universidade de Coimbra, mas registou melhorias nas últimas 24 horas.

O gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse esta quarta-feira à agência Lusa que o maquinista “está estável”, sem correr risco de vida, tendo registado “melhorias que eram expetáveis”.

A mulher com ferimentos menos graves dos três feridos que continuam internados vai ter alta médica durante esta quarta-feira, depois de ter sido colocada a hipótese de sair na segunda-feira da unidade hospitalar.

A outra mulher internada em Cirurgia está “estável e a evoluir favoravelmente”, adiantou o gabinete de relações públicas do CHUC.

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira dois mortos, oito feridos graves e 36 feridos ligeiros. Dos 44 feridos, quatro tiveram alta no local, 28 foram transportados para o CHUC, incluindo três crianças, e 12 foram assistidos no Hospital da Figueira da Foz.

Quase todos os feridos já tiveram alta hospitalar, à exceção dos três que permanecem internados em Coimbra.

O comboio seguia no sentido sul-norte com destino a Braga e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, perto da vila de Soure, junto à localidade de Matas.

Segundo uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve acesso, o veículo de conservação de catenária, no qual seguiam duas pessoas – as duas vítimas mortais -, passou um sinal vermelho e entrou na Linha do Norte, tendo sido abalroado pelo comboio Alfa Pendular.