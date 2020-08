O incêndio que lavrou em Chaves entre quinta-feira e sábado queimou 2.700 hectares, afetou duas centenas de agricultores e atingiu vinhas, castanheiros, colmeias, explorações pecuárias e alimentação destinada aos animais, disse esta quarta-feira o presidente da câmara. O incêndio que deflagrou em Vila Verde da Raia teve origem em quatro focos distintos e é, até ao momento, o segundo maior do país em termos de área ardida em 2020.

O presidente da autarquia, Nuno Vaz, afirmou à agência Lusa que “arderam cerca de 2.700 hectares” e que se contabilizam prejuízos avultados “em termos ambientais e económicos”. As chamas destruíram área florestal e atingiram “centenas” de videiras, de castanheiros, de colmeias, “uma dezena ou duas de animais”, “dois ou três” armazéns de apoio à atividade agrícola e ainda palhas e fenos. O autarca disse que, pelos dados de que dispõe, o incêndio terá afetado “cerca de duas centenas” de agricultores.

Nuno Vaz adiantou que esta quarta-feira se irá realizar uma reunião com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) para “dar conta dos danos e tentar encontrar um instrumento financeiro de apoio que possa mitigar e diminuir” os prejuízos dos agricultores.

O autarca lembrou que, em resultado dos incêndios de 2017 e 2019, o Ministério da Agricultura criou “uma linha de apoio às pequenas explorações agrícolas”.

É isso que vamos exigir e vamos reclamar, no sentido de que exista um apoio financeiro, se necessário com recurso a fundos europeus, para que possam ser ressarcidos alguns dos danos destes agricultores, particularmente daqueles que ficaram incapacitados ou, pelo menos, com grande dificuldade, podendo com esta ajuda retomar a atividade agrícola”, salientou.