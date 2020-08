Durante esta quarta-feira a rede social Instagram lançou uma nova ferramenta que promete ser rival da TikTok, esta nova ferramenta tem o nome de Reels, um mecanismo que permite criar, editar e realizar diversos efeitos em curtos vídeos do Instagram.

O Instagram Reels chega esta quarta-feira a diversos mercados, incluindo Portugal. A ferramenta Reels surge após o Instagram ter anunciado anteriormente a intenção de criar um mecanismo que permitisse explorar de forma mais profunda o universo dos vídeos.

Com a Reels, o Instagram pode agora capturar parte do universo de utilizadores da popular plataforma TikTok, que sofreu um boom durante o período de confinamento, tendo alargado a sua esfera de influência e utilização um pouco por todo o globo.

Segundo o Facebook, detentor da rede social Instagram, o Reels funcionará em vídeos curtos, de apenas 15 segundos, e terá basicamente as mesmas funcionalidades que o TikTok já dispõe, nomeadamente no que diz respeito à utilização de músicas, efeitos e outros mecanismos de edição de vídeos.

Os diretores de produtos do Instagram, Robby Stein e Tessa Lyons-Laing, revelaram numa demonstração da ferramenta à imprensa que a ferramenta surge como um ótimo incentivo à competição, essencialmente para com a TikTok, por permitir atrair utilizadores, empreendedores e criadores de conteúdos.

Apesar do anúncio oficial ser feito esta quarta-feira, dia 5 de agosto, a ferramenta tem vindo a ser testada em outros mercados, nomeadamente no Brasil, França ou Índia, onde os utilizadores da rede social já são contemplados com a opção Reels há alguns meses.

“No Brasil adoravam as ferramentas criativas mas queriam que tivesse um formato mais permanente do que as Stories”, explicou Tessa Lyons-Laing. Já Robby Stein dá primazia ao facto da ferramenta permitir expandir o universo da criação de conteúdos de uma forma rápida e simples, acrescentando que o Reels “dá poder a qualquer um para ser um criador”. Ainda assim, a Reels não se prevê que venha a ser independente do Instagram.

A criação de um Reels será feita a partir da secção câmara do Instagram, sendo que o utilizador poderá definir efeitos visuais (os filtros) , músicas, sendo que o som original também é opção e em poucos instantes pode gravar um curto vídeo de 15 segundos.

Os vídeos podem ser realizados em direto ou também se pode optar por utilizar vídeos antigos, que estejam arquivados.

Contudo, as grandes mudanças que surgem com o Reels estão no segmento “Explorar” do Instagram, segmento este que já controla grande parte da atividade desta rede social mas que com o Reels dará ainda maior importância à componente vídeo do próprio Instagram.

Sempre que se criar um Reels, o utilizador poderá de imediato partilhar o mesmo no segmento “Explorar”, de modo a que o mesmo seja “descoberto por uma grande e diversa audiência através da comunidade”, garante Robby Stein.

Todo e qualquer Reels feito por um utilizador ficará alojado no seu perfil, sendo que também será possível que um Reels se torne permanente no nosso perfil, como um ‘destaque’.

O Reels surge como uma ferramenta polivalente que pode ser incorporado em diversos segmentos, nas Stories, no segmento específico de Reels ou para o conjunto de publicações principais.

Da mesma maneira que as Stories permitem realizar estatísticas sobre as visualizações de que foram alvo, também o Reels terá igual funcionalidade, algo que permite a qualquer utilizador e criador de conteúdos perceber quais os vídeos, os Reels que melhor são recebidos pela comunidade no Instagram.

Quando um Reel tiver muito destaque por parte da comunidade, este utilizador receberá uma notificação por parte da rede social, algo que o Instagram vê como uma função essencial para a criação destes conteúdos, isto porque “a equipa está responsável por rever os Reels públicos e selecionar os mais divertidos ou culturalmente relevantes”, salienta o Instagram.