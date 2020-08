A Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres), interditou a circulação na rede ferroviária nacional de veículos sem controlo de velocidade. A decisão surge depois do acidente com o Alfa Pendular, na sexta-feira, em Soure.

Até que o sistema de proteção automática seja implementado, a ANSF exigiu à IP que sejam adotadas medidas adicionais e complementares mitigadoras de risco que permitam a circulação destes veículos não equipados com Convel. Até à implementação destas medidas adicionais e complementares mitigadoras do risco, a circulação destes veículos encontra-se suspensa”, refere o comunicado emitido pelo IMT esta quarta-feira.

O descarrilamento de um Alfa Pendular após colisão com um veículo de manutenção em Soure, que provocou dois mortos e dezenas de feridos e está a ser investigado pelo Ministério Público, “veio demonstrar a urgência da prossecução das ações iniciadas e em curso no âmbito das recomendações emitidas pelo GPIAAF e transmitidas à Infraestruturas de Portugal (IP) pelo IMT, no seguimento da investigação realizada à ocorrência verificada em Roma-Areeiro no dia 20/01/2016”.

Quanto aos recursos humanos, o IMT “informa que tem havido recrutamento ativo dentro da administração pública”. No que respeita as funções de ANSF no IMT, existem seis técnicos “afetos a estas funções” e em novembro de 2019, foi autorizado o recrutamento externo de três técnicos superiores licenciados em engenharia para a área ferroviária.