Já há uma nova data para o concerto adiado dos Guns N’ Roses em Portugal. A banda norte-americana de rock nascida na década de 1980, formada por elementos como Axl Rose e Slash, vai atuar no Passeio Marítimo de Algés a 2 de junho de 2021.

O grupo tinha uma digressão de verão agendada para este ano, que incluía um concerto em Portugal — também em Algés — a 20 de maio. Quer a digressão quer o concerto em Lisboa foram adiados devido à pandemia do novo coronavírus.

A nova data é avançada pela promotora do concerto, a Everything is New, em nota enviada à comunicação social. De acordo com a promotora de espectáculos (que organiza também o festival NOS Alive), “os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data” mas ainda há ingressos à venda, no site da promotora.

A banda deixou ainda uma mensagem para os fãs. Citados no comunicado, os membros do grupo afirmam: “As datas da digressão europeia estão a ser reagendadas para junho de 2021. As datas começam em Lisboa, Portugal, a 2 de junho de 2021. Estaremos sempre gratos pela vossa compreensão e pelo vosso contínuo apoio durante estes tempos sem precedentes. Mal podemos esperar por voltar aos palcos“.

Formada em 1985 em Los Angeles, no estado da Califórnia, a banda de hard rock não tem uma produção discográfica muito ampla — conta apenas com seis álbuns de estúdio e de originais —, mas é uma das formações musicais mais populares do mundo desde a sua estreia em disco, com Appetite for Destruction, álbum editado em 1987 que incluía canções como “Welcome To The Jungle”, “Sweet Child o’ Mine” e “Paradise City”.

O último concerto do grupo em Portugal foi em 2017, também no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Antes disso, tinham atuado em 2010 no então Pavilhão Atlântico (hoje, chamado Altice Arena), em 2006 no festival Rock in Rio Lisboa e em 1992 no antigo Estádio José Alvalade.