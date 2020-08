Com 20 espetáculos de lotação limitada, as Noites F vão realizar-se entre 13 de agosto e 13 de setembro, em Faro, numa espécie de “celebração” do Festival F, cuja edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da Câmara de Faro, Paulo Santos, adiantou que este formato alternativo vai apresentar um concerto por noite, ao ar livre, com uma lotação de 937 lugares sentados, a obrigatoriedade do uso de máscara e circulação condicionada durante os espetáculos.

Isto não é o Festival F. O Festival F realizar-se-á no próximo ano no primeiro fim de semana de setembro. Este ano é um momento por noite, durante 20 noites”, sublinhou o também vereador da Cultura, acrescentando que os lugares são marcados e não haverá bares, como habitualmente.

O cartaz, totalmente português, inclui espetáculos de música, humor e magia, no Largo da Sé, na Vila Adentro.

O cartaz inclui concertos de Diogo Piçarra, Aurea, Agir, D.A.M.A, Fernando Daniel, Moonspell, Piruka, António Zambujo, Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, The Black Mamba, Miguel Araújo e Xutos & Pontapés e ainda duetos entre Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, e Carolina Deslandes com Jimmy P.

No que respeita aos espetáculos de humor, o cartaz inclui César Mourão, Herman José e Salvador Martinha, estando ainda previsto um espetáculo de magia com Luís de Matos.

Segundo Paulo Santos, a criação deste formato teve, também, como objetivo “criar um espaço para que os artistas portugueses que neste momento estão sem palco, ou com palcos muito reduzidos, possam ter uma hipótese de mostrar a sua arte”.

O festival, que se realiza desde 2014 na Vila Adentro da capital algarvia, tem como marca a aposta exclusiva em bandas e artistas de língua portuguesa, tendo no ano passado sido cabeças de cartaz nomes como Ornatos Violeta, António Zambujo ou David Carreira.

Na sua última edição, o festival levou à Vila Adentro perto de 60.000 pessoas, das quais 24.000 na noite de reunião dos Ornatos Violeta, a propósito do 20.º aniversário da edição do álbum “O Monstro Precisa de Amigos”, que teve lotação esgotada.

As Noites F são uma iniciativa do município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.