A gestão do Novo Banco, liderada por António Ramalho terá, segundo o “Público”, inscrito nas contas 260 milhões de euros em perdas – passíveis de reembolso – sem falar, como seria hábito fazer-se, com o Fundo de Resolução, que é quem acabará por ter de injetar no banco os montantes necessários para compensar essas perdas. “O Fundo de Resolução não teve intervenção nesta matéria“, confirmou fonte oficial do Banco de Portugal, que tem na sua dependência o Fundo de Resolução.

Em causa está a decisão do banco de registar perdas nos chamados “fundos de reestruturação”, veículos que foram muito utilizados pelos bancos na crise financeira para reduzir o risco das suas carteiras transferindo pacotes de créditos para sociedades independentes, embora muitas vezes geridas por antigos quadros dos bancos. Foi uma forma, a dada altura controversa, de retirar riscos do balanço dos bancos embora as instituições continuassem expostas àqueles créditos pelos títulos de participação que passavam a possuir e pelos contratos que assinavam para que esses ativos passassem para os tais fundos de reestruturação.

A prática comum é que essa exposição do banco ao fundo de reestruturação vá sendo atualizada aos preços de mercado. Mas há vários anos que o supervisor europeu tem vindo a exigir que os bancos reduzam a exposição a esses veículos, vistos como uma forma de atenuar artificialmente os problemas que existem no balanço. Ainda assim, com a pandemia, os supervisores europeus têm mostrado tolerância em relação a esta e muitas outras exigências, desde logo as de capital.

Apesar dessa tolerância, a gestão de António Ramalho indicou nas contas semestrais – onde já se sinalizaram pelo menos 176 milhões de pedido de ajuda adicional, já na próxima primavera – que “tem na sua carteira títulos investidos em fundos de reestruturação, que estão maioritariamente protegidos pelo Mecanismo de Capitalização Contingente“. Estando protegidos pelo mecanismo que injeta capital no Novo Banco para suprir perdas em determinados ativos, o Novo Banco terá pedido uma auditoria independente que levou ao reconhecimento de um valor menor para esses títulos: 840 milhões para 557 milhões, o que levou ao reconhecimento dessa imparidade de 260 milhões.

O Observador pediu a fonte oficial do Novo Banco uma reação a esta notícia, que será atualizada se essa reação surgir.