A Praia da Nazaré foi esta quarta-feira interditada a banhos pela Autoridade Regional de Saúde, após a análise de qualidade da água ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência para esta praia, encontrando-se a água imprópria para banhos.

Refere a nota publicada no portal da Autoridade Marítima Nacional (AMN) que o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Nazaré “deu instruções para que se hasteasse a bandeira vermelha, alertando-se a população para as indicações em vigor”.

Entretanto foi realizada uma nova colheita para análise da água, uma vez que as entidades responsáveis “mantêm a monitorização da qualidade da água”. Caso “as análises mostrem que a qualidade está reposta, a interdição será levantada”, assegura a AMN.