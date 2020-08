Depois da saída de Luís Nazaré da liderança da Mesa da Assembleia Geral do clube, mais uma demissão agora nos órgãos sociais da SAD: o Benfica comunicou esta quarta-feira que Álvaro Dâmaso, presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade, apresentou a demissão do cargo.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 3.º alínea a) do Regulamento da CMVM 5/2008, na sua versão consolidada, que o Dr. Álvaro Cordeiro Dâmaso apresentou, na presente data, renúncia ao cargo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Benfica SAD, sendo substituído nos termos previstos na lei”, informou a missiva.

Rui Carlos Pereira, que era até aqui vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, deverá subiu a número 1 do órgão, que tem ainda Pedro Manuel Pitta e Cunha Nunes de Carvalho como secretários.

Em atualização