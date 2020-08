Mais de 80 mortos confirmados pelo Governo líbano — a delegação local da Cruz Vermelha fala mesmo em mais de 100 vítimas mortais —, mais de quatro mil feridos: este é o balanço da grande explosão (a que se somaram outras pequenas explosões) de esta terça-feira no Líbano. O Governo do país já decretou luto nacional e prometeu uma investigação às causas da catástrofe.

Pode ver no topo deste texto algumas imagens captadas já esta quarta-feira, que retratam bem o impacto brutal da explosão.

Pode ainda ler aqui o que já se sabe e o que ainda falta saber sobre o que aconteceu em Beirute, ver as impressionantes imagens e vídeos das explosões e ouvir o testemunho de um português que vive a quatro quilómetros do epicentro da tragédia, além de seguir a atualização ao minuto do Observador.

Há também fotografias captadas ainda antes do amanhecer de esta quinta-feira que ilustram o impacto do desastre, como pode ver de seguida: