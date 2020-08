A Sonae anunciou esta quarta-feira um ganho de 34 milhões de euros com a venda e posterior arrendamento (sale and leaseback) de quatro supermercados da subisidiária Sonae MC, em comunicado enviado ao mercado.

A Sonae — SGPS vem pelo presente informar que a sua subsidiária Sonae MC concluiu a operação de venda e posterior arrendamento de quatro ativos de retalho alimentar localizados em Portugal. Como resultado desta operação, a qual totalizou 34 milhões de euros, o nível de detenção de ativos de retalho (freehold) da Sonae MC passou a situar-se em 41%”, informou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em resposta à agência Lusa, fonte oficial da Sonae especificou os quatro ativos em causa: Continente Covilhã hiper, inserido no Serra Shopping, Continente Modelo Mozelos, em Santa Maria da Feira, Continente Modelo de Faro e Continente Bom Dia da Asprela, no Porto. As operações de sale and leaseback têm em vista aumentar a liquidez da Sonae, numa altura em que a atividade de supermercados tem sido afectada por restrições de horários e número de clientes por causa da pandemia do novo coronavírus, refere a empresa.

Entretanto, a Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, anunciou ao mercado que concluiu a aquisição de um portefólio composto por cinco ativos imobiliários, entre os quais os quatro supermercados Continente à Sonae (e ainda um Pingo Doce), num investimento total de 37 milhões de euros.

O comunicado do grupo liderado por Cláudia Azevedo à CMVM surge um dia depois de, na terça-feira, a Sonae SGPS anunciar a emissão de um empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros, com cinco anos de maturidade, e proceder à sua admissão à negociação no mercado Access da Euronext Lisbon.

O montante total de empréstimos de longo prazo contratados pela empresa, nos últimos quatro meses, está fixado em 327,5 milhões de euros, tendo em conta que a Sonae MC concretizou três operações de refinanciamento de médio e longo prazo no montante total de 122,5 milhões de euros.