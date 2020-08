Stayway Covid e recomendações para Avante! "em breve". 431.178 testes feitos no mês de julho

A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Presidente da República já aprovou regulamentação da app de rastreio à Covid-19, mas a Apple ainda não e isso parece estar a dificultar a disponibilização da app a “todos os residentes em Portugal”. A explicação foi feita pelo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro que diz que a app já está disponível no projeto piloto para utilizadores de Android, mas não para quem tem sistemas operativos iOS. “Para que esta aplicação esteja disponível para todos os residentes em Portugal o que é necessário é que seja disponibilizada em projeto piloto na loja da Apple, neste momento está disponível para teste em Android”, frisou o responsável dos SPMS.

Luís Goes Pinheiro aproveitou ainda o aproximar — há muito esperado — da entrada em funcionamento da aplicação para apelar a todos para a sua utilização. “É fundamental que descarreguem aplicação, que a mantenham ligada e usem e que caso venha a ser diagnosticada que solicitem ao medico que forneça o código para inserir na aplicação. Uma das características da aplicação é que informará os contactos de alguém a quem foi diagnosticada a Covid, nas 48 horas anteriores aos primeiros sintomas ou, caso seja assintomático, nas 48 horas anteriores à realização do teste”, notou Goes Pinheiro citando os exemplos da Alemanha (com 16 milhões de utilizadores) e Irlanda (30% da população) que têm aplicações de funcionamento semelhantes.

Para os mais preocupados com as questões da privacidade e proteção de dados, Luís Goes Pinheiro voltou a frisar que as informações sobre os utilizadores serão guardadas apenas durante 14 dias, sendo “eliminadas” ao fim desse tempo.

E a resposta sobre quando estará a aplicação disponível (“em breve”) serve também para as questões sobre as recomendações da DGS sobre a Festa do Avante!. Conforme o Observador tinha avançado na terça-feira, as autoridades de saúde ainda se encontram “a analisar” o documento que a organização da festa submeteu com propostas e medidas de prevenção e controlo da infeção. Sobre uma data para que sejam conhecidas as recomendações, o subdiretor-geral da Saúde Rui Portugal disse que estará “para breve”.

