O caso do desaparecimento de Madeleine McCann não é o único do qual o alemão Christian Brueckner é suspeito. O processo do homicídio não resolvido de Claudia Ruf em 1996, quando a menina alemã tinha 11 anos, era um deles. Deixou de o ser esta semana quando a polícia recolheu provas suficientes para afirmar que não foi ele quem sequestrou, violou e matou a criança.

A localização de Brueckner e o ADN excluiram-no do caso: primeiro, o suspeito não estava na cidade alemã de Grevenbroich, na Alemanha, no momento do crime, e os resultados dos testes de comparação genéticos deram negativo, escreve o tablóide Bild.

A menina foi raptada, abusada sexualmente e estrangulada até à morte em 1996 na sua cidade natal. O seu corpo foi encontrado dois dias depois – regado com gasolina e queimado – a cerca de 70 quilómetros de distância numa estrada de terra batida. Depois de mais de 20 anos sem conseguir resolver o caso, a polícia da cidade de Grevenbroich retomou-o com uma mega-operação para testar o ADN de cerca de 900 homens, na maioria residentes na cidade e que teriam entre os 14 e os 70 anos na altura do crime.

A operação ainda está em curso. Segundo o Bild, o número de amostras de ADN recolhidas já ultrapassou as 2.400 e a análise a todas elas deverá estar concluída até ao final do ano. Quando Brueckner foi anunciado como o novo suspeito do caso do desaparecimento de Maddie, juntou-se aos milhares de homens que fizeram parte deste teste genético em massa. Acabou, porém, por ser excluído.

No início de junho deste ano, as autoridades de Portugal, Reino Unido e Alemanha anunciaram que o caso Maddie – a menina britânica que desapareceu em 2007 quando passava férias com os pais no Algarve – tinha um novo suspeito. Trata-se de Christian Brueckner, de 43 anos, que residiu em Portugal entre 1996 e 2007, e conta com antecedentes criminais: encontra-se atualmente preso na Alemanha. Na altura, as autoridades lançaram um apelo com um número de telefone para conseguirem mais informações sobre dois números de telemóvel portugueses e duas viaturas que seriam usadas pelo suspeito na zona da Praia da Luz.

O novo suspeito veio trazer novamente ao de cima um dos desaparecimentos mais mediáticos e misteriosos de sempre, cuja investigação nunca foi fechada até hoje. A investigação acredita que a criança está morta e foi Christian Brueckner que a matou.