A Toyota é, provavelmente, o construtor que menos necessita de veículos eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV) para cumprir os limites de emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) impostos por Bruxelas. Tudo porque a sua gama de híbridos é tremenda, alargando-se a praticamente todos os modelos da sua gama, bem como a da Lexus, a sua marca de luxo.

Até ao final de 2020, todos os fabricantes que comercializem veículos na Europa têm de atingir uma média de 95g de CO 2 , valor que pode variar ligeiramente consoante o peso médio e as dimensões dos veículos da gama. E, em caso de incumprimento, as multas prometem ser milionárias, pois serão de 95€ por cada grama acima do autorizado, multiplicado pelo número de veículos fabricados, que num grupo como a Toyota ou a Volkswagen supera os 10 milhões de unidades.

Nos primeiros seis meses de 2020, o grupo Toyota comercializou 3 milhões de unidades de híbridos na Europa, veículos em que um motor eléctrico alimentado por uma bateria muito pequena, com cerca de 1 kWh, ajuda um motor de combustão a gasolina a consumir e a poluir menos. O Prius híbrido, o Toyota mais conhecido, anuncia um consumo de somente 4,1 l/100 km, a que correspondem 94g de CO 2 , pelo que este e outros modelos contribuem para que o grupo nipónico não incorra em qualquer tipo de multa.

Não deixa de ser curioso o facto de, apesar de ter comercializado 3 milhões de híbridos no mercado europeu, a venda de híbridos plug-in da Toyota tenha sido meramente residual, não ultrapassando as 1000 unidades. E a explicação para esta diferença abismal de valores tem a ver com o facto de, em 2020, o construtor nipónico não necessitar do contributo de modelos PHEV, com consumos pouco superiores a 1,5 litros e emissões de 30g de CO 2 .

Mas a legislação vai continuar a apertar, pelo que em 2025 a Toyota não só vai necessitar de PHEV como também de eléctricos. E depois, para cumprir a regulamentação de 2030, a percentagem de eléctricos terá de ser no mínimo de 30%.