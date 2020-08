*Este artigo vai estar em permanente atualização enquanto o evento da Samsung estiver a decorrer

O vídeo de promoção levanta um pouco o véu sobre o que esperar no evento que começa às 15h desta quarta-feira — diretamente da Coreia do Sul, numa apresentação que pela primeira vez é 100% digital, a expectativa aponta para que a Samsung apresente cinco novidades para 2020. Vem aí um segundo dobrável? A avaliar pelos rumores que têm vindo a público recentemente na imprensa de especialidade é provável que sim, que o Galaxy Fold tenha um sucessor, mas nada foi avançado ainda oficialmente pela marca.

A edição deste ano do Samsung Galaxy Unpacked não vai fugir muito da data em que habitualmente decorre, a pandemia só veio mesmo mudar o formato — à distância de um ecrã é tudo apresentado online e em segurança. Se quiser acompanhar o lançamento em direto, pode acompanhar as novidades no vídeo que está abaixo.

[Veja aqui em direto a apresentação das novidades]

Federico Casalagno já está em palco para dar início a um Samsung Unpacked “em segurança”, com cada um dos espectadores no “conforto de sua casa”. “Vamos divertir-nos”, disse. “O mundo mudou de forma tão imprevisível que não podemos ficar no passado”, acrescentou, afirmando que a Samsung quer estar na vanguarda dessa mudança. Seguiu-se TM Roh, presidente das comunicações móveis da marca, que entrou no evento para dizer que “preciso abraçar o novo normal”.

Novos Galaxy Note20 e Note20 Ultra

“As pessoas dependem da tecnologia como nunca”, disse Roh, antes de anunciar os equipamentos “mais poderosos” que vão ajudar as pessoas no seu dia a dia. E eis que anuncia os novos topos de gama, o Galaxy Note20 e Galaxy e o Note20 Ultra, que vêm “transformar” a forma como as pessoas trabalham e “elevar a produtividade a um novo patamar”. Como? Com uma nova caneta S Pen e um bloco de notas Samsung Notes, que têm vindo a evoluir, desde 2011, com o objetivo de proporcionar uma experiência de escrita digital mais natural e idêntica à da caneta para o papel. Outra novidade: juntamente com o parceiro de longa data, a Microsoft, a marca tentou melhorar ambém nestes equipamentos a interligação entre o Galaxy Note20 e um PC com Windows.

Com a nova S Pen, a marca promete facilitar a navegação no telemóvel. Por exemplo: se o utilizador desejar regressar ao ecrã inicial basta fazer um movimento contínuo para cima e para baixo com a S Pen. Já o Samsung Notes vem agora com funcionalidades de gravação áudio e partilha automática e está também preparado para converter a escrita que é mais confusa numa caligrafia percetível. Além disso, a atualização do Notes permite editar, anotar ou destacar comentários em PDFs ou apresentações em Microsoft PowerPoint.

Os anteriores lançamento da Samsung

Há poucas semanas, a Samsung também anunciou o Galaxy Z Flip 5G, uma versão melhorada do smartphone dobrável de formato retangular que já tinha sido apresentado em fevereiro. Como diz o nome, o Z Flip 5G tem possibilidade de conectar-se a redes 5G, que deverão aparecer em Portugal em 2021 e tem um processador mais potente do que a versão base. O novo telemóvel vai ser lançado no mercado a 7 de agosto e tem um preço base de 1.449,99 dólares (cerca de 1.252 euros).

No ano passado, as novidades da marca sul-coreana foram apresentadas no Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque, e as apostas foram todas colocadas nos topos de gama Galaxy Note 10, Note 10+ e um Note 10+ com acesso à rede 5G. Na análise que o Observador fez pouco tempo depois ao Galaxy Note 10+, este novo equipamento da marca que compete diretamente com a Huawei e a Apple mereceu 5 estrelas, apesar de o jornalista Manuel Pestana Machado ter encontrado alguns detalhes que podiam ser melhoradas. Leia a análise aqui.