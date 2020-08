A Menina com os Olhos Ocupados

De André Carrilho (Bertrand). 12,20€

Não é uma pala, mas quase. A Menina com os Olhos Ocupados está sempre a olhar para o telemóvel – o seu mundo é um pequeno retângulo e nem vê a carrinha dos gelados, os amigos ou, imagine-se, os piratas e discos voadores. O ilustrador André Carrilho tornou-se reconhecido internacionalmente pelas caricaturas (entre outros registos), e de certa forma serve-se também do exagero e do humor nesta sua estreia na literatura infantil. Tudo para fazer um retrato dos nossos tempos e falar dessa grande questão da parentalidade: como afastar as crianças dos ecrãs?

Quem Manda Aqui Sou Eu

Texto de Nick Crumpton, ilustrações de Lily Snowden-Fine (Bizâncio). 15€

Depois de Posso Cheirar-te o Rabo?, o livro dedicado aos cães que a Bizâncio publicou no ano passado, os gatos vêm pôr as coisas no lugar com este Quem Manda Aqui Sou Eu!. Como se vê pelo título as personalidades são muito diferentes, mas como se vê – também pelo título –, o registo volta a ser o mesmo, com muitas curiosidades e sentido de humor. “Porque gostam os gatos de arranhar” ou “o que significa miau” são apenas duas das questões respondidas sobre estes animais temperamentais, que já foram adorados como deuses – e no fundo continuam a ser.

O Macaco Rabugento

Texto de Suzanne Lang, ilustrações de Max Lang (Nuvem de Letras). 12,90€. Idade: +4

Apesar da expressão carrancuda na capa, O Macaco Rabugento é um livro cheio de humor. Lá dentro acompanhamos um dia na vida de um chimpanzé que acorda e descobre que nada está bem: o sol está demasiado brilhante, o céu demasiado azul e as bananas demasiado doces. Sem ninguém perceber o porquê de tal irritação – nem o próprio chimpanzé –, todos os animais tentam ajudar. Com um ritmo digno das melhores comédias, quem ajuda é a própria Suzanne Lang, a autora que neste bestseller “quase budista” nos ensina a lidar com sentimentos inexplicáveis e a sentar-nos com as nossas emoções.

Todos Fazemos Cocó

De Taro Gomi (Orfeu Negro). 12,90€. Idade: +3

O tamanho pode variar, assim como a cor, a forma ou o lugar. Mas seja feito no mar, em terra, parado ou a andar, uma coisa é certa: “todos os seres vivos comem, portanto Todos Fazemos Cocó”. De forma criativa, o artista japonês Taro Gumi aborda um tema natural e posiciona-se como o autor do livro perfeito – juntamente com A Toupeira que Queria Saber Quem lhe Fizera Aquilo na Cabeça, publicado pela Kalandraka – para convencer os mais pequenos a rumarem à sanita e largarem de vez as fraldas.

O Meu Primeiro Livro da Mitologia

Texto de Marzia Accatino, ilustrações de Laura Brevilla (Bizâncio). 15€. Idade: +7

Contado por um centauro chamado Ciron, O Meu Primeiro Livro da Mitologia reúne “histórias de deuses e heróis de todo o mundo”, sem esquecer os monstros e seres que têm enchido os relatos fantásticos ao longo do tempo. Vinganças, superstições e feitios imprevisíveis não faltam, dos gregos aos astecas, num volume de capa dura visualmente apelativo e com textos breves e acessíveis sobre episódios conhecidos – mas nem sempre bem explicados – como a caixa de Pandora, a cavalgada das valquírias ou os 12 trabalhos de Hércules.

Desvio

Texto de Ana Pessoa, iIlustrações de Bernardo P. Carvalho (Planeta Tangerina). 18,90€. Idade: +14

A pensar no verão, a Planeta Tangerina acaba de publicar duas novelas gráficas na sua coleção para leitores mais crescidos “Dois Passos e Um Salto”. Uma delas é este Desvio, um livro que finalmente une dois talentos da editora (Ana Pessoa e Bernardo P. Carvalho) e que se impõe desde logo pelo seu ritmo – o ritmo de Miguel, um adolescente existencialista que fica sozinho em casa enquanto os pais e os amigos estão de férias, a estudar para o exame de código e a tentar entender o mundo (neste caso, sem livro de instruções).

Desenhar Sem Medo de Falhar – Flora

De Diana Jorge Trigo (Day by Day). 11,50€

Num mesmo gesto, Diana Jorge Trigo leva-nos a olhar para a natureza e a agarrar nos lápis para a registar. A desculpa – ou receio – de não ter jeito para o desenho não é para aqui chamada. A nova coleção Desenhar Sem Medo de Falhar nasceu precisamente para incentivar os jovens (e não só) a expressarem-se através deste gesto, com vários desafios, dicas e espaços em branco a acompanharem uma verdadeira lição de botânica, ou não fosse o tema deste primeiro volume a flora.

O Grande Livro das Flores

De Yuval Zommer (Bizâncio). 16€

Originalmente publicado pela Thames & Hudson, em parceria com os Reais Jardins Botânicos de Kew, em Londres, este é O Grande Livro das Flores, em quantidade de informação e em formato. Através de textos muito breves, Yuval Zommer – autor dos também grandes livros dos insetos, dos animais, dos oceanos e das aves – explora as mais diversas plantas e flores à lupa. Há perguntas que captam a atenção logo no índice (“porque é que as flores são coloridas?”, por exemplo) e dezenas de espécies analisadas, das rosas aos nenúfares, passando pelas próteas – tão antigas como os dinossauros –, os catos, as trepadeiras ou os girassóis.

Uma Grande Família

Texto de Elisenda Roca, ilustrações de Rocio Bonilla (Jacarandá). 13,90€

Pelas ruas de um bairro que se prepara para uma festa, nos seus jardins, casas e praças, Elisenda Roca conta uma história sobre a diferença. Da cor ao sexo, passando pela raça e a deficiência, as personagens que vão desfilando nesta Grande Família tocam temas sérios de uma forma leve e verdadeiramente inclusiva, com o traço inconfundível e cada vez mais familiar de Rocio Bonilla.

O Protesto

De Eduarda Lima (Orfeu Negro). 14€

Os animais decidem fazer greve: os pássaros param de cantar, os insetos de zumbir e as vacas de dar leite. Pelo mundo todo, o silêncio torna-se notícia. Qual o motivo deste Protesto? Cabe-nos a nós ler nas ilustrações e entrelinhas desta estreia auspiciosa – e ambientalista – de Eduarda Lima.

Amália – Já Sei Quem És

Texto de Carminho, ilustrações de Tiago Albuquerque (Nuvem de Letras). 12,90€

No centenário de Amália Rodrigues, esta é a história da grande voz do fado contada às crianças por Carminho. Uma homenagem de uma fadista a outra, ilustrada por Tiago Albuquerque e escrita em verso e a rimar – as chamadas sextilhas, usadas no fado tradicional e agora na literatura infantil.

O Reino de Coral

Texto de Laura Knowles, ilustrações de Jennie Webber (Fábula). 14,39€. Idade: +6

Passado debaixo de água, O Reino de Coral leva-nos a conhecer “um mundo de beleza sem igual” e “o muito que se passa no fundo do mar”. Escrito num tom poético e contemplativo, o livro explora este ecossistema onde convivem centenas de espécies através de ilustrações quase científicas, igualmente delicadas. Um autêntico mergulho que serve também de alerta para salvarmos os recifes, com direito a várias sugestões práticas num desdobrável incluído no final.

Memórias de Pipa Mamute

Texto de Mike Benton, ilustrações de Rob Hodgson (Bizâncio). 15€

A par de uma conhecida trilogia de animação, estas são as celebridades que faltavam da Idade do Gelo: Pipa Mamute (a narradora), Estela (a tigre-dentes-de-sabre), Rino (o rinoceronte-lanoso) ou Zé Taqueto (a preguiça-gigante), para referir apenas quatro de um total de 17. Todos foram famosos no seu tempo e alguns deixaram descendência, por isso honra lhes seja feita nesta excursão à pré-história.

Coração de Pássaro

Texto de Mar Benegas, ilustrações de Rachel Caiano (Akiara). 16,50€. Idade: +9

Depois da Akiparla, dedicada à transcrição comentada de discursos históricos, a editora Akiara volta a pensar nos leitores mais crescidos e desta vez para fazê-los sonhar. Akipoeta é “uma nova coleção dedicada à poesia e à beleza dos detalhes”, que se destaca desde logo por isso mesmo, numa encadernação artesanal, com lombada cosida e o fio deixado propositadamente à vista. Para começar são dois títulos: Coração de Pássaro, sobre uma menina que vive numa ilha e descobre o amor e a poesia, e Debaixo das Pedras, outro olhar de infância sobre a beleza da natureza e as maravilhas do campo.

A Estória do Sol e do Rinoceronte

Texto de Ondjaki, ilustrações de Catalina Vásquez (Alfaguara).

Figurativamente, o regresso de Ondjaki à literatura infantil está cheio de vitamina D. O escritor angolano escreveu uma fábula onde um rinoceronte melancólico pede ajuda ao sol para saber lidar com a tristeza. Um desafio que se torna em lição, com a paisagem africana – aqui designada como “floresta antiga” e ilustrada pela sul-americana Catalina Vasquez – como pano de fundo.

A Época das Rosas

De Chloé Wary (Planeta Tangerina). 18,90€. Idade: +15

A segunda novela gráfica que a Planeta Tangerina propõe para o verão recebeu o prémio do público no Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême e chega-nos de França para apresentar uma equipa de futebol feminino num bairro inventado dos subúrbios de Paris. Há muitos pontapés na bola, mas há sobretudo pontapés figurados no velho machismo de sempre, com as Rosas de Rosigny – e sobretudo a sua capitã Bárbara – a terem de lutar para serem levadas a sério num mundo masculino e provar que as mulheres, sobretudo quando unidas, “são do caraças”.

Nuvens na Cabeça

De Elena Val (Akiara). 14,50€. Idade: +7

Duas gerações em fases muito opostas da vida encontram-se neste livro da espanhola Elena Val. De um lado está uma criança, de quem dizem andar sempre com a cabeça nas nuvens, do outro a avó, vista pelos olhos dessa criança como tendo nuvens na cabeça – uma forma ingénua e carinhosa de falar da sua demência. A autora explora a realidade dos dois mundos de forma visualmente sugestiva – a avó ilustrada a carvão, o neto a guaches coloridos – e no conjunto oferece uma história recheada de metáforas e muito comovente.

Será o Mar o Meu Lugar?

Texto de Sarah Roberts, ilustrações de Hannah Peck (Booksmile). 13,29€. Idade: +4

Agora que meio país está na praia, é a altura ideal para lembrar a importância de proteger os oceanos. Será o Mar o Meu Lugar? consegue-o através de um protagonista improvável: um saco de plástico que viaja pelos mares, mesmo não sendo uma medusa ou um peixe de escamas brilhantes, e que vai mostrando aos mais novos os perigos que representa neste meio.

O Elmer e as Emoções

De David McKee (Nuvem de Letras). 9,90€

Aos quadrados de todas as cores, o Elmer pode ser um elefante diferente dos outros – afinal, nasceu há 31 anos para se afirmar como um dos maiores símbolos de individualidade de toda a literatura infantil –, mas tem as mesmas emoções universais. Da felicidade ao medo, são precisamente essas emoções o grande tema deste livro de atividades, onde é preciso agarrar nos lápis para pintar, imaginar e resolver vários momentos da história.

Oliver Button É Uma Menina

De Tomie de Paola (Kalandraka). 15€

Para mostrar que o direito à diferença é um tema que nunca pode passar de moda, a Kalandraka recupera este livro publicado originalmente em 1979. Nele conhecemos Oliver Button, vítima de bullying na escola por não gostar de fazer as mesmas coisas que os outros rapazes. Uma espécie de Billy Elliot em sapateado, perfeito para introduzir o tema dos estereótipos de género às crianças.

Nham

De Nupitta Pittman (Planeta Tangerina). 12,50€. Idade: +2

Nham venceu a 3.ª edição do Prémio Internacional Serpa/ Planeta Tangerina para Álbum Ilustrado pelo “ritmo, frescura, surpresa e humor”, nas palavras do júri. É um board book para os primeiros leitores, onde três personagens de formas geométricas são uma espécie de Pacman ao contrário: bolinhas amarelas simplesmente apetitosas para todos aqueles com quem se cruzam pelo caminho.

O Livro das Plantas Carnívoras para Exploradores Corajosos

Texto de Elena Fin, ilustrações de Rossella Trionfetti (Booksmile). 14,39€. Idade: +7

Dirigido a “exploradores corajosos”, este livro não é flor que se cheire. Em formato álbum ilustrado, aqui conta-se tudo o que há para saber sobre plantas carnívoras, esses seres “assustadores e fascinantes” que tanto mereceram a atenção de Charles Darwin, com muitas curiosidades, “caules pegajosos, armadilhas mortíferas e insetos desprevenidos” à mistura.

O Principezinho

De Antoine de Saint-Exupéry (Guerra & Paz). 9,90€

O clássico está de volta, numa nova edição integral com as aguarelas de Antoine de Saint-Exupéry que traz ainda, no final, “perguntas, enigmas e outras aventuras para quem acabou de ler O Principezinho”. São 16 ao todo, colocadas pelo editor e tradutor Manuel S. Fonseca para ajudar, nas palavras do próprio, “com as mil dúvidas que as palavras, as situações e as imagens [deste livro] me suscitam”.

10 Razões Para Gostares da Baleia

Texto de Catherine Barr, ilustrações de Hanako Clulow (Fábula). 10,99€. Idade: +5

A baleia é só a maior de uma nova coleção que reúne, em cada livro, 10 razões para gostar de um animal e ajudar, desta forma, à sua preservação. Neste volume, mas também nos restantes – dedicados para já ao elefante, ao leão, ao pinguim, à tartaruga e ao urso – cada dupla página corresponde a uma razão, com curiosidades sobre cada espécie explicadas em pequenos textos e ilustrações que fazem lembrar os álbuns de ciências naturais de antigamente. Espalhadas pelo livro estão ainda cinco sugestões para demonstrar o amor pelo animal destacado. No caso da baleia, por exemplo, as ideias tanto passam por visitar um museu de História Natural como ouvir as reproduções dos seus cânticos na internet.

Ciclos da Natureza – Livro 1: A Viagem da Sementinha

De Melanie Joyce (Booksmile). 13,29€. Idade: +4

Uma bolota que estava pendurada na árvore cai no chão. E agora? Agora começa A Viagem da Sementinha, o primeiro volume de uma nova coleção ilustrada que pretende mostrar às crianças os ciclos da natureza, aqui através da vida das plantas. Da terra para a água, na mesma coleção foi publicado um segundo livro, dedicado à Viagem da Gotinha.