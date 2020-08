A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O número de internados infetados por Covid-19 devido a um foco num lar do Porto subiu de quatro para oito, mantendo-se nos 44 o total de casos confirmados, revelou esta quinta-feira fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).

Em declarações à Lusa, fonte oficial da ARSN indicou que os quatro internamentos registados na terça-feira passaram para oito, sem especificar a gravidade do estado clínico dos doentes que se encontram no Hospital de Santo António, no Porto.

A mesma fonte indicou que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na residência sénior Montepio da Rua do Breiner, no Porto, se mantém nos 44, dos quais 34 utentes e 10 profissionais.

Na terça-feira, a ARSN revelou que “foram testados” todos os utentes e profissionais daquele lar, num total de “225 pessoas (109 utentes e 116 profissionais)”. A ARNS referiu ainda que foi na quarta-feira, dia 29 de julho, que surgiu o registo do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na residência sénior.