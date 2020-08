A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Um, dois, três, todos. Os fact-checkers do Facebook não tiveram dúvidas nas suas avaliações e foram unânimes em relação a Donald Trump numa série de assuntos. Por exemplo, quando o presidente dos EUA disse, ainda no mês de junho, que o democrata e rival na corrida eleitoral, Joe Biden, queria “desfigurar” as forças policiais. Vários órgãos como o PolitiFact, o CheckYourFact, o FactCheck.org, o Dispatch ou a Associated Press andaram entre as afirmações “falsas”, “distorcidas” e “enganadoras”. Houve mais avaliações mas a ideia era sempre a mesma. No entanto, e como destacava o Washington Post, nenhum desses fact-checks entrou no Facebook. Razão? A rede tinha nas suas regras uma espécie de amnistia para os políticos neste tipo de situações, que é como quem diz qualquer anúncio deste género poderia ser publicado na mesma sem qualquer tipo de problema.

A peça do jornal não demorou a provocar a habitual cadência de reações, mais críticas do que positivas. Seis horas depois, coincidência ou não, algo mudara – pela primeira vez, o Facebook apagou um post de Trump.

“O vídeo em causa inclui alegações falsas sobre um grupo de pessoas que é imune à Covid-19, o que se trata de uma violação das nossas políticas em relação à prejudicial desinformação em relação ao novo coronavírus”, explicou o porta-voz da rede, Andy Stone, em declarações citadas pelo Washington Post. Em causa está um vídeo tirado da entrevista do líder dos EUA à Fox News, quando referiu que as crianças são quase imunes à Covid-19.