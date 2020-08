O Comando do Exército libanês anunciou que foram detetadas “13 violações aéreas hostis” israelitas entre as 13h45 de terça-feira e as 14h15 do dia seguinte (horas locais) “sobre as regiões Aley, Chouf e Sul”, nas proximidades de Beirute. O número de mortes provocados pelas explosões na zona portuária da cidade, que ocorreram por volta das 18h15 locais, subiu para pelo menos 137 pessoas. Há 5.000 feridos.

O comunicado, noticiado pela LBCI (o maior canal de televisão do país), afirma que “a 05 de agosto [dia seguinte às explosões], aviões de guerra inimigos israelitas violaram o espaço aéreo libanês e realizaram um voo circular sobre todas as regiões libanesas”.

Além disso, “um drone pertencente ao inimigo israelita violou o espaço aéreo libanês por uma distância de cerca de 100 metros por um período de 15 minutos e captou fotografias de um ponto de observação do exército no sul antes de ter deixado o espaço aéreo em direção ao interior”.

O documento declara ainda que, entre as 14h35 do dia das explosões e as 00h35 da quarta-feira seguinte, “ foi realizado um voo circular sobre o mar entre Tiro e Naqoura, Beirute e seus subúrbios“. O comunicado não afirma se estas violações podem ou não ter alguma relação com as explosões. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano está a monitorizar a situação.

A Casa Branca confirmou que não exclui a hipótese de ataque em Beirute. Donald Trump — que nas primeiras horas após as explosões falava do detonamento de “uma bomba de algum tipo” em Beirute — elaborou: “Posso dizer que o que aconteceu, não importa como, é terrível. Mas eles não sabem realmente o que foi. Ninguém sabe ainda”. E prosseguiu: “Eu ouvi as duas coisas. Ouvi que foi um acidente e ouvi que eram explosivos“.

As explosões na zona portuária de Beirute abriram uma cratera com 123 metros de diâmetro e 42 metros de profundidade no local onde ficava o armazém carregado com 2.700 toneladas de nitrato de amónio na origem provável do incidente.

As imagens partilhadas no Twitter pela Airbus Space, assim como as fotografias aéreas que chegam de Beirute desde o fim de tarde de quarta-feira, testemunham a brutalidade das explosões, que varreram por completo a zona portuária da cidade e foram ouvidos no Chipre, a cerca de 250 quilómetros dali.

A ajuda humanitária já começou a chegar ao país. Depois da Rússia, que enviou o primeiro de três aviões com equipas de socorro, médicos e material médico a bordo, um avião militar turco com ajuda médica, medicamentos e equipamento para detetar pessoas desaparecidas chegou esta noite ao país.

Eram 01h30 locais, menos duas em Portugal Continental, quando o aparelho foi recebido pelo chefe da Organização de Socorro e Emergência da Turquia, pelo assessor do ministro da Saúde e pelo embaixador da Turquia no Líbano.

A presidência argelina também confirmou que enviará quatro aviões e um navio com ajuda humanitária, equipas médicas, bombeiros, alimentos e materiais de construção. A Tunísia juntou-se a estes países e não só enviou dois aviões militares com ajuda humanitária (como, de resto, a Arábia Saudita também planeia fazer em breve) como recolheu 100 dos feridos provocados pela explosão para serem tratados.

Entretanto, Elie Tarbayeh, presidente da Associação de Companhias de Seguros, disse que vai esperar pela conclusão das investigações em torno das explosões em Beirute para determinar se os estragos serão cobertos pelas seguradoras. “No estágio atual, serão nomeados especialistas para descobrir os danos no porto e para descobrir as causas do acidente, desde que a decisão final seja tomada com base nos dados recebidos”, defendeu.