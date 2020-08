A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Medidas extremas para situações extremas. É assim que o presidente da câmara de Los Angeles, (Califórnia, EUA), quer lidar com o aumento do número de festas organizadas nas casas daquela cidade. A Califórnia é o estado do país mais afetado pela pandemia e, por isso, Eric Garcetti decidiu que vai cortar a luz e a água das propriedades onde forem realizadas festas e ajuntamentos, segundo a NBC.

É que Eric Garcetti argumenta que há casas que se tornaram autênticas “discotecas nas colinas”, o que representa um “risco público significativo”. A medida entra em vigor na sexta-feira.

O estado da Califórnia é o mais afetado pela Covid-19 nos EUA: regista cerca de 530.000 casos desde o início da pandemia, e mais de 9.800 mortes. Dentro do estado, é em Los Angeles que há mais infeções (na quarta-feira, eram quase 198.000).

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, já tinha decretado a proibição de festas, quer em restaurantes, bares ou mesmo em casa. Ainda assim, em Los Angeles, há quem não cumpra as regras e organize eventos em habitações, sobretudo as que estão desabitadas ou arrendadas a curto prazo. E o número tem aumentado nas últimas semanas.

O objetivo da medida é “proteger a saúde e a vida dos residentes”, adiantou o departamento de Saúde Pública da cidade. Quem não cumprir incorre numa multa ou mesmo em pena de prisão. “Apelamos aos residentes em Los Angeles para que sigam as regras e evitem organizar e participar em ajuntamentos que incluam pessoas fora do seu agregado familiar.”

“As consequências dessas festas vão muito além das próprias festas. Propagam-se em toda a comunidade porque o vírus pode propagar-se de forma rápida e fácil”, refere ainda o comunicado.

A medida surge, também, depois de um tiroteio ter levado à morte de uma mulher, numa mansão, em Los Angeles, durante uma festa.