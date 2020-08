O festival Dias da Música Eletroacústica (DME) vai regressar aos concertos presenciais com uma edição, entre 13 e 14 de agosto, em Seia, depois de quatro meses de programação digital face à pandemia, foi esta quinta-feira anunciado.

O festival vai realizar-se na Casa Municipal da Cultura de Seia, entre 13 e 14 de agosto, pelas 18h30, contando com uma programação com concertos de “vários artistas locais, nacionais e internacionais”, anunciou esta quinta-feira a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No primeiro dia do certame, o DME arranca com Túlio Augusto e Mya Suto, “numa improvisação que combina elementos da cultura popular brasileira e da música eletroacústica”.

O primeiro dia termina com concerto do Tomás Marques Quarteto, “grupo vencedor do Prémio Jovens Músicos 2019 [promovido pela Antena 2], na categoria de Jazz Combo”, salientou a organização.

No dia 14 de agosto, sobem ao palco os alunos do curso de introdução à música eletroacústica, seguindo-se uma atuação do Ensemble DME, em que serão apresentadas obras dos artistas residentes em Seia, Demian Rudel Rey e Clovis McEvoy.

O ciclo fecha com o concerto do trio que está em residência artística, João Hasselberg (contrabaixo), Tomás Longo (vibrafone) e Marianne Harlé (vídeo).

Na nota de imprensa, a organização salienta que esta programação “marca o recomeço da atividade presencial do festival DME, após quatro meses totalmente digitais”.

Naturalmente, será impossível conceber as atividades da mesma forma que antes mas, com todos os cuidados necessários, iremos pouco a pouco regressar, com uma atenção à difusão digital muito maior do que até agora”, explicou.

A entrada é gratuita, mas sujeita a reserva, sendo que os bilhetes podem ser levantados no próprio dia, na bilheteira da Casa Municipal da Cultura de Seia.