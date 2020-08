Um homem armado fez seis reféns esta quinta-feira num banco em Le Havre, no Norte de França. As unidades de elite da polícia francesa foram chamadas ao local, anunciaram as autoridades.

Passado algum tempo, o homem de 34 anos – que a polícia disse ter um historial de problemas mentais – acabou por soltar dois dos reféns.

O suspeito está armado com uma pistola.