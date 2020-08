Um incêndio em Marinha da Mendiga, concelho de Porto de Mós, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, está a ser combatido desde a madrugada desta quinta-feira, mobilizando esta manhã 157 operacionais, segundo a Proteção Civil.

O alerta para o fogo naquela localidade da União de Freguesias de Arrimal e Mendiga foi dado às 2h45, estando a participar nas operações elementos de forças de socorro e segurança dos distritos de Leiria e Santarém, apoiados por 42 viaturas e cinco meios aéreos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, “o incêndio está a ceder aos meios”, com o combate a evoluir favoravelmente. Contudo, as operações têm sido dificultadas pelas características da zona rochosa da serra, que implica o apoio de material sapador e recurso aos meios aéreos.