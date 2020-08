O Conselho do Governo Regional da Madeira vai criar a Rede Regional de Apoio ao Investimento da Diáspora (RRAID) para apoiar o investimento dos emigrantes madeirenses na região, foi anunciado esta quinta-feira.

Esta rede, segundo o Governo Regional, “tem por missão assegurar a coordenação dos diversos departamentos da Administração Regional Autónoma que façam a gestão de instrumentos de apoio ao investimento, direcionados especificamente, ou não, a indivíduos provenientes da emigração madeirense”.

A este organismo estarão associados, na qualidade de convidados, representantes de entidades da Administração Central, parceiros sociais, ou outros, que “permitam concertar, facilitar e agilizar todos as tramitações associadas aos diferentes veículos de investimento”. A RRAID funcionará junto da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE).

O Governo aprovou também alterações na orgânica do Instituto de Administração da Saúde (IP-RAM) e autorizou a celebração de um contrato-programa entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso.

Este contrato-programa tem como objeto a concessão de uma comparticipação financeira, no montante máximo de 60.000,00 euros, no âmbito das ações de proteção, conservação e gestão florestal e dos recursos silvo-pastoris prosseguidas por aquela associação no Perímetro Florestal das Serras do Poiso.

O Governo Regional autorizou ainda a celebração de acordos de cooperação com várias entidades da região.