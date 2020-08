Vários milhares de mulheres protestaram esta quarta-feira na Turquia pedindo ao Governo de Recep Erdogan para que não se retire de um tratado internacional que visa combater a violência de género.

Adotada em 2011 pelo Conselho da Europa, a Convenção de Istambul, é a principal ferramenta supranacional para fixar normas jurídicas contra a violência sexista, mas, recentemente, vários dirigentes do partido que apoia Erdogan admitiram a possibilidade de retirar o país desse tratado.

Em Istambul, várias centenas de mulheres saíram à rua, com cartazes anunciando que “as mulheres não perdoam qualquer violência” ou com os nomes de mulheres que foram vítimas mortais às mãos de homens.

Estão a atacar os direitos que as mulheres conquistaram, lutando. Mas estamos nas ruas, nas praças, a defender os nossos direitos. Não vamos deixar isto acontecer”, disse uma manifestante de Istambul.

Comícios ocorreram em outras cidades, como Ancara e Esmirna, onde uma dúzia de manifestantes foi detida pela polícia.

A mobilização visa apoiar a Convenção de Istambul, um tratado adotado em 2011 pelo Conselho da Europa (que reúne 47 países, incluindo a Turquia) e que estabelece padrões juridicamente vinculativos para prevenir a violência de género.

Há várias semanas que associações conservadoras pedem a Erdogan para retirar a Turquia deste tratado, alegando que ele “prejudica os valores de família” e “banaliza a homossexualidade”.

O AKP, o partido conservador que apoia Erdogan, deve tomar uma decisão na próxima semana, de acordo com os ‘media’ locais.

Para os ativistas em defesa dos direitos das mulheres, a retirada da Convenção de Istambul enfraquecerá a luta contra a violência doméstica e acusam as autoridades de não aplicar de forma firme as leis aprovadas após a ratificação do tratado, em 2012.

De acordo com organizações não governamentais, 474 mulheres foram mortas na Turquia, em 2019.