A atriz e encenadora Fernanda Lapa morreu esta quinta-feira, aos 77 anos, em Cascais, onde estava hospitalizada, anunciou a Escola de Mulheres, companhia que dirigiu desde a sua fundação, em 1995. “É com profundo pesar e imensa tristeza que a Escola de Mulheres comunica a morte de Fernanda Lapa, diretora artística desta companhia desde a sua fundação, em 1995”, pode ler-se no comunicado.

Várias vezes premiada, Fernanda Lapa coordenou as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano, de quem a Escola de Mulheres vai levar ao palco, em novembro, a obra “O Punho”, com versão cénica da atriz e encenadora. Já em janeiro tinha estreado “Sem Flores, Nem Coroas”.

Nascida a 1 de maio de 1943 na zona da Junqueira, em Lisboa, é reconhecida “pelo extremo cuidado posto no trabalho dramatúrgico, na criação de universos cénicos envolventes e sobretudo na rigorosa direção de atores”, escreveram as investigadoras Maria Helena Serôdio e Sebastiana Fadda na revista teatral “Sinais de Cena”. Acrescentaram: “É uma mulher elegantíssima, exigente, combativa, que desafia rotinas e ideias feitas.”

Estudou no Colégio de Santa Maria de Belém e começou a representar no Teatro dos Alunos Universitários de Lisboa, sendo depois uma das fundadoras da Casa da Comédia, companhia de vanguarda na década de 60 em Portugal, ao lado de Fernando Amado, Maria do Céu Guerra, Manuela de Freitas, Norberto Barroca e outros jovens artistas. Estreou-se como encenadora aos 29 anos com a mesma peça com se tinha iniciado nove anos antes enquanto atriz: “Deseja-se Mulher”, de Almada Negreiros.

Fez o curso de assistente social no Instituto Superior de Serviço Social e trabalhou durante uma década na reabilitação de cegos na Fundação Sain, onde conheceu o médico e psicólogo António Martinho do Rosário, que ficou na história com o pseudónimo literário Bernardo Santareno.

Mãe de três filhas, uma das quais perdeu em 2001 (a bailarina e coreógrafa Mónica Lapa), é irmã da também atriz São José Lapa (oito anos mais nova). Desde há 25 anos dirige a Escola de Mulheres, companhia que criou com Isabel Medina com o propósito de divulgar a criação e a escrita teatral feminina.