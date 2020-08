Uma mulher de 36 anos foi detida na Figueira da Foz pela presumível autoria dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de dano qualificado, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A arguida mantinha uma relação amorosa com o ofendido e terá sido um ataque de ciúmes que a levou a praticar os crimes”, refere em comunicado a Diretoria do Centro da PJ.

A arguida, “no seguimento do plano que gizou”, conseguiu atrair o ofendido, de 48 anos, “e surpreendeu-o dentro da sua viatura, derramando-lhe produto combustível no corpo (…) e, ato contínuo, empunhou um isqueiro com o qual tentou atear o fogo”.

O ofendido, em pânico e temendo seriamente pela sua vida, reagiu instintivamente e conseguiu fugir. Inconformada, a arguida provocou danos avultados na viatura” com uma faca, segundo a nota.

O homem ficou “muito abalado” e foi assistido numa unidade hospitalar.

No âmbito de um primeiro interrogatório judicial, a detida teve aplicada como medida de coação a obrigação de permanecer em casa sob vigilância eletrónica.