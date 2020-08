O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde reiterou esta quinta-feira esperar que o Governo dos Estados Unidos reconsidere o corte de relações com a agência da ONU, assegurando que “o problema não é de dinheiro”.

Ghebreyesus afirmou que, na decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de deixar de financiar a OMS, “o problema não é o dinheiro, o financiamento, o importante é a relação com os Estados Unidos e o seu papel de liderança”.

Esperamos que os Estados Unidos reconsiderem a sua posição. Se há alguma questão com a a OMS ou com as Nações Unidas, estamos abertos a ser avaliados. A verdade pode saber-se, isso pode ser feito do interior, sem deixar a organização”, declarou numa conferência de imprensa virtual integrada no Fórum de Segurança de Aspen, um encontro global organizado a partir dos Estados Unidos.