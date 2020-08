Pelo menos quatro pessoas foram baleadas esta tarde, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, confirmou ao Observador o comissário Artur Serafim, chefe do núcleo de imprensa e relações públicas da PSP. Não são ainda conhecidas as causas da desavença.

O alerta de disparos no bairro, numa desordem que “envolvia várias pessoas”, foi dado por volta das 15h00. Quando a PSP chegou ao local “já nada se verificava”. Não é ainda conhecido o número total de pessoas envolvidas.

Segundo o comissário, quatro homens, vítimas de disparos, deram entrada por meios próprios no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos ligeiros nos membros superiores e inferiores, assim como no abdómen. Os feridos têm idades entre os 27 e os 35 anos. A PSP não sabe se há mais vítimas.

Não é conhecido o motivo da desavença. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas. O Bairro Padre Cruz é “caraterizado como uma zona urbana sensível”, disse Artur Serafim.