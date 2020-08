Rui Sena será o primeiro diretor artístico do Centro de Inovação Cultural da Covilhã que está a ser criado naquela cidade a partir da requalificação integral do antigo Teatro Municipal.

A informação foi esta quinta-feira confirmada pelo presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, que sublinhou a experiência e currículo apresentados por Rui Sena, que, entre outras atividades no setor, já exerceu funções de programador cultural do Teatro da Virgínia, em Torres Novas.

É o homem certo para o lugar certo. É um homem com provas dadas, com pergaminhos e experiência no domínio da direção artística. É alguém que de facto conhece aquele meio e com um currículo que fala por si”, referiu Vítor Pereira.