Dois dias de muito calor põem Portugal em alerta com mais de 100 concelhos em risco máximo de fogos. Mas nem tudo é mau

Os avisos da Proteção Civil surgem na sequência das altas temperaturas que se vão fazer sentir, sobretudo no interior do país, onde as máximas vão andar perto dos 40 graus. E vêm aí noites tropicais no Algarve, com mínimas sempre acima dos 20 graus. “Vamos ter baixos valores de humidade relativa, principalmente no Interior, na ordem dos 20%”, explicou o Comandante Duarte Costa, acrescentando que estão reunidas “condições para instabilidade atmosférica que poderão provocar incêndios muitos difíceis de extinguir”.

O IPMA prevê para esta quinta-feira uma pequena subida de temperatura no interior da região Norte e vento por vezes forte. Está igualmente prevista nebulosidade na faixa costeira ocidental e no barlavento algarvio.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 15º (Porto e Coimbra) e os 24º (Portalegre).

Lisboa vai chegar esta quinta aos 35º

Beja terá 35º

Santarém 37º

, Guarda atingirá os 32º.

E em Faro, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas é quase nula. A própria água do mar, na zona do Algarve, está com temperaturas quase das Caraíbas, acima dos 20 graus, chegando mesmo aos 24º (a temperatura máxima que se vai sentir por exemplo a norte, no Porto).