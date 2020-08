A Águas do Vale do Tejo (AdVT) vai investir mais de 68 milhões de euros na produção de energia renovável e em medidas de eficiência energética para tornar a empresa energeticamente sustentável até 2030, foi esta sexta-feira anunciado.

Numa aposta “partilhada por todas as empresas do Grupo AdP – Águas de Portugal, no âmbito do Programa de Neutralidade Energética ZERO”, a Águas do Vale do Tejo propõe-se “atingir a neutralidade energética no prazo de 10 anos, assente numa estratégia continuada de redução de consumos e de aumento da produção própria de energia verde”, divulgou a empresa.

Em comunicado, a AdVT explica que o programa será concretizado através do aumento da produção de energia a partir de recursos disponíveis nas suas instalações, como por exemplo o biogás das Estações de Tratamento das Águas Residuais (ETAR) que opera, mas também dos recursos eólico, hídrico e solar fotovoltaico, incluindo solar flutuante, a instalar nas albufeiras, visando “a maximização do autoconsumo” e o armazenamento de energia.

A empresa prevê a instalação de mais de 50 centrais fotovoltaicas (das quais oito flutuantes), onze mini-hídricas e 12 eólicas, que conduzirão a uma produção estimada de 123 GWh (gigawatt-hora)/ano de energia 100% renovável.

É objetivo da AdVT reduzir quatro GWh/ano nas suas atividades, correspondendo a uma diminuição de 6% por cento face aos consumos atuais”, refere a empresa, sublinhando que o investimento estimado para as ações de eficiência energética ronda os quatro milhões de euros.

O Programa de Neutralidade Energética ZERO, que envolve todas as empresas do Grupo AdP, representa um investimento total de cerca de 370 milhões de euros, prevendo-se que neutralize o equivalente a 746 GWh – o correspondente ao consumo energético estimado para 2030 – representando uma neutralidade energética de 105,3% e uma neutralidade carbónica equivalente.

A nível ambiental, em 2030, o Programa de Neutralidade permitirá eliminar cerca de 205 toneladas/ano de emissões de CO2, representando uma poupança, para Portugal, de cerca de 5,3 milhões de euros por ano, concluiu o comunicado.

A Águas do Vale do Tejo tem por missão a gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Vale do Tejo, num quadro de eficiência e sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento socioeconómico das regiões servidas pelo sistema.

A Águas do Vale do Tejo S.A. é responsável pela exploração e gestão do sistema do Vale do Tejo, abrangendo 69 municípios e uma população de 3.788.882 habitantes.