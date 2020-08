A remoção das placas de fibrocimento contendo amianto da Escola Básica do Marão vai custar cerca de 87 mil euros e será executada no âmbito de uma parceria entre o Governo e a Câmara de Amarante, disse à Lusa fonte da autarquia.

Segundo o município, o protocolo já foi celebrado entre as partes e será financiado pelo Programa Operacional Regional Norte 2020.

Fonte da autarquia disse à Lusa estarem identificadas junto do Governo, “mas a aguardar solução”, outras obras necessárias no concelho, também para remoção as placas de fibrocimento, nomeadamente no jardim de infância da Torreira e na Escola Básica 2,3 de Amarante.

Em relação ao início da obra na Escola Básica do Marão ainda não há data definida, acrescentou.