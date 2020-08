O auditor independente das contas do Banco de Moçambique (BM) discorda das demonstrações financeiras de 2018 esta sexta-feira publicadas na Internet, mas o banco central considera que estão corretas.

“O Banco de Moçambique não consolidou as demonstrações financeiras da subsidiária Kuhanha – Sociedade Gestora do Fundo de Pensões” do Banco de Moçambique, como mandam as normas internacionais, refere a firma auditora PwC.

Segundo o relatório de auditoria independente, “as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não apresentam de forma apropriada a posição financeira do banco e das subsidiárias”.

“A consolidação da Kuhanha originaria impactos materiais em muitos dos elementos destas demonstrações financeiras”, aponta, acrescentando que “não foram determinados os efeitos desta não consolidação”.

No documento, a administração do BM considera que “não existe um sentido económico relevante que justifique a consolidação” da Kuhanha.

No perímetro da consolidação foi considerada apenas a subsidiária Sociedade Interbancária de Moçambique (Simo), uma vez que o seu objeto de atividade [a rede de caixas automáticas do país] está enquadrado nas funções do banco central”, refere.

A Kuhanha é classificada “como uma entidade de interesse público”, “enquadrada num sector de atividade regulado pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e, como tal, sujeita a auditorias independentes regulares”, acrescenta.

É a segunda vez consecutiva que o regulador recebe uma opinião adversa, depois de a auditora KPMG ter assumido a mesma posição em relação às contas de 2017, quando a Kuhanha adquiriu uma posição maioritária no Moza Banco, um dos principais bancos comerciais de Moçambique, previamente intervencionado.

As normas de contabilidade que nós aplicamos em 2017 foram as mesmas de 2016 e 2015 e estamos a fazer a mesma coisa para 2018, porque é o que manda a nossa lei orgânica”, declarou Rogério Zandamela, governador do BM em outubro de 2018, depois da divulgação do relatório da KPMG.

Nas demonstrações divulgadas esta sexta-feira, o BM salienta que a posição do seu fundo de pensões no Moza (59,4%) não chega aos dois terços necessários para “tomar decisões estruturantes”, pelo que “prevalecem os pressupostos para não consolidar as contas da sua subsidiária”.

Segundo as demonstrações financeiras publicadas esta sexta-feira, o banco central apresentou um resultado positivo a rondar 1,4 mil milhões de meticais (18 milhões de euros) em 2018, que compara com cerca de 5,6 mil milhões de meticais (67 milhões de euros) em 2017.