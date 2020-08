Em atualização

Um avião da Air India Express despenhou-se esta sexta-feira no aeroporto de Calcutá, na Índia. Piloto terá morrido no acidente. A bordo seguiam 191 passageiros.

Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV — ANI (@ANI) August 7, 2020

Segundo o jornal Times of India, a bordo seguiam 184 passageiros — incluíndo 10 crianças — e seis membros da tripulação do voo IX-1344 que tinha partido do Dubai.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

Um porta-voz da companhia aérea Air India diz, citado no Times of India, que há “vários passageiros feridos” em consequência do incidente.