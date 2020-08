O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) saiu do coma, dois dias depois de uma violenta queda na primeira etapa da Volta a Polónia, que o deixou em estado grave e obrigou a uma cirurgia de cinco horas.

“Temos boas notícias do hospital de Sosnowiec. O Fabio Jakobsen está acordado do coma. O seu estado é bom”, anunciou esta sexta-feira na rede social Twitter a organização da Volta a Polónia.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". ????#tdp20 @deceuninck_qst

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020