A Eurovisão vai viajar para os Estados Unidos e assumir o formato “American Song Contest”, competição em tudo semelhante ao formato hiper-popular na Europa que se realizará no fim de 2021. A notícia é dada em comunicado oficial da Eurovisão e diz ser justificada pela crescente popularidade do concurso do outro lado do Atlântico.

Esta versão norte-americana do Eurovision Song Contest vai colocar vários artistas em competição direta havendo representantes de todos os estados dos EUA. As eliminatórias serão divididas por entre 5 a 10 competições de qualificação, todas televisionadas, havendo especial destaque depois para as meias-finais e final.

Martin Österdahl, o responsável principal pela Eurovisão, diz que “o legado único do Eurovision Song Contest já conta com 65 anos de idade e a sua popularidade mundial continua a crescer”, ora é por isso mesmo que “chegou a hora dos EUA experimentarem esse espetáculo em primeira mão, através da ‘competição irmã’ American Song Contest”, revela.

O responsável principal por esta Eurovisão dos EUA é o produtor executivo Ben Silverman, o responsável pela versão dos norte-americana da série “The Office”, foi também o criador do fenómeno “The Biggest Loser” e principal impulsionador mundial de programas como o “Quem Quer Ser Milionário” ou a “Betty Feia”. Ele e a sua equipa passam a deter uma licença de longo prazo para gerir a competição nos Estados Unidos.